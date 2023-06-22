Ведант Патель оценил дополнительные военные поставки ВСУ.

Американское внешнеполитическое ведомство признало, что стратегия стран коллективного Запада при оказании киевскому режиму военной помощи заключается в наращивании мощностей поставляемых ВСУ вооружений. Об этом заместитель официального представителя руководителя Госдепа США Ведант Патель сделал в среду 21 июня на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о риске эскалации конфликта из-за поставок украинским силам западной авиационной техники и одобрении Вашингтоном передачи Киеву истребителей F-16. Пресса хотела узнать о том, почему увласти США продолжают снабжать ВСУ "все более и более мощными вооружениями", если по словам президента США Джо Байдена, существует угроза эскалации конфликта до ядерной войны.

Мы в тесной координации с союзниками и партнерами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнерам. <...> В этом заключается наша стратегия. Ведант Патель, зампресс-секретарь Госдепа США

Эксперт подчеркнул, что пресса видела соглашения между Россией и Белоруссией по размещению ТЯО. Ранее американский лидер Джо Байден счел "безрассудной и безответственной подобную риторику о ядерных вооружениях" со стороны Москвы.

.Блинкен заявил, что США не враги россиянам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State