В Госдепе США признались, что не хотят свергать правительство России.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявил о том, что американцы не являются врагами для россиян. Такую позицию Госдепа США иностранец высказал в ходе своего выступления на мероприятии от Финского института международных отношений, проводимого в здании ратуши города Хельсинки. Дипломат пояснил коллегам, что Вашингтон не имел и не имеет такой цели по свержению российского правительства. В США уверены, что граждане страны могут самостоятельно решать, каким именно будет их будущее. Он напомнил о том, что после завершения холодной войны у мирового сообщества была надеждв на то, что у Москвы есть светлое и свободное будущее, которое окажется открытым к интеграции с другими государствами. По словам Энтони Блинкена, на протяжении 30 лет Госдеп работал над формированием стабильных отношений с РФ, так как процветание России - "в интересах всего мира".

У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. США не являются вашим врагом. На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что СВО не ослабит ответ США в случае возникновения угроз в АТР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State