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Блинкен заявил, что СВО не ослабит ответ США в случае возникновения угроз в АТР

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В Госдепе оценили готовность реагировать на внешние угрозы в ИТР.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что российская специальная военная операция (СВО) России на Украине не ослабила внимание Вашингтона к Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также не подорвала готовность властей США дать адекватный ответ в случае возникновения на этой территории угроз американским национальным интересам. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на мероприятии в Финском институте международных отношений, организованном в здании ратуши Хельсинки.

СВО не отвлекла наше внимание от вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, наоборот мы стали уделять им более пристальное внимание. Поддержка Украины со стороны США не ослабила наши возможности дать ответ на потенциальные угрозы со стороны Китая или кого-либо еще.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: среди членов НАТО нет разногласий по вопросу принятия Украины в альянс.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, госдеп, индо-тихоокеанский регион, китай, сво, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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