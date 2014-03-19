Блинкен заявил, что СВО не ослабит ответ США в случае возникновения угроз в АТР

В Госдепе оценили готовность реагировать на внешние угрозы в ИТР.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что российская специальная военная операция (СВО) России на Украине не ослабила внимание Вашингтона к Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также не подорвала готовность властей США дать адекватный ответ в случае возникновения на этой территории угроз американским национальным интересам. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на мероприятии в Финском институте международных отношений, организованном в здании ратуши Хельсинки.

СВО не отвлекла наше внимание от вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, наоборот мы стали уделять им более пристальное внимание. Поддержка Украины со стороны США не ослабила наши возможности дать ответ на потенциальные угрозы со стороны Китая или кого-либо еще. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: среди членов НАТО нет разногласий по вопросу принятия Украины в альянс.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State