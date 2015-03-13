Блинкен: среди членов НАТО нет разногласий по вопросу принятия Украины в альянс

В Госдепе США рассказали о консенсусе по принятию Киева в состав военного альянса.

Все страны-участницы Североатлантического военного альянса поддерживают принятое ранее на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году обязательство принять киевский режим в свой состав. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Осло сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат публично выступил по завершению неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств блока. Корреспонденты попросили иностранного гостя оценить возможность принятия Украины в члены НАТО.

Из сегодняшнего совещания было ясно, что все союзники поддерживают бухарестское заявление, и нет никаких разногласий по этому предложению. НАТО - это организация, основанная на консенсусе. Поэтому любые шаги, которые мы предпринимаем, должны быть приняты на основе консенсуса 31 страны. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт добавил, что в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны блока сосредоточили свое внимание на оказании ВСУ помощи в создании средне- и долгосрочного потенциала сдерживания и обороны в региональном кризисе. Энтони Блинкен уточнил, что международные союзники предпринимают необходимые шаги для того, чтобы привести Вооруженные силы Украины с советских стандартов к стандартам НАТО.

Блинкен прокомментировал события в Косове.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

