Блинкен прокомментировал события в Косове

В Госдепе США оценили конфликт в Западных Балканах.

Обострение ситуации вокруг непризнанного региона Косова препятствует процессу евроатлантической интеграции и для Белграда, и для Приштины. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами в Осло сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат из США выступил после завершения неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО. Руководитель Госдепа подчеркнул, что международные союзники по блоку выразили свои опасения из-за роста негативной активности в северной части Косова. Они осудили нападение на местных военнослужащих. Вашингтон призывает стороны конфликта предпринять шаги по мирному урегулированию кризиса и заняться нормализацией отношений под эгидой Евросоюза.

Мы поддерживаем процесс евроатлантической интеграции для Косова и для Сербии. Но нынешняя эскалация скорее мешает, чем помогает усилиям по продвижению в этом направлении. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США добавил, что американские военные не войдут в состав подкрепления Сил НАТО для Косова. Блинкен заявил, что США добиваются, чтобы Арктика оставалась зоной мирного сотрудничества.

Фото и видео: YouTube / Firstpost

