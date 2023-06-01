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Блинкен прокомментировал события в Косове

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В Госдепе США оценили конфликт в Западных Балканах.

 Обострение ситуации вокруг непризнанного региона Косова препятствует процессу евроатлантической интеграции и для Белграда, и для Приштины. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами в Осло сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат из США выступил после завершения неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО. Руководитель Госдепа подчеркнул, что международные союзники по блоку выразили свои опасения из-за роста негативной активности в северной части Косова. Они осудили нападение на местных военнослужащих. Вашингтон призывает стороны конфликта предпринять шаги по мирному урегулированию кризиса и заняться нормализацией отношений под эгидой Евросоюза.

Мы поддерживаем процесс евроатлантической интеграции для Косова и для Сербии. Но нынешняя эскалация скорее мешает, чем помогает усилиям по продвижению в этом направлении.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США добавил, что американские военные не войдут в состав подкрепления Сил НАТО для Косова.  Блинкен заявил, что США добиваются, чтобы Арктика оставалась зоной мирного сотрудничества.

Фото и видео: YouTube / Firstpost
 

Теги: госдеп, западные балканы, косово, нато, сербия, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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