Блинкен заявил, что США добиваются, чтобы Арктика оставалась зоной мирного сотрудничества

В ГОсдепе США оценили расширение дипломатического присутствия в Тромсё.

Американское внешнеполитическое ведомство добивается того, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами в Осло сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат выступил по завершению неформальной встречи с руководителями внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО. Таким образом руководитель Госдепа США ответил на вопрос корреспондента о том, стоит ли миру ждать расширения военного присутствия Вашингтона на территории Крайнего Севера и Норвегии.

Весь наш подход заключается в том, чтобы гарантировать, что Арктика остается зоной мирного сотрудничества...В мире, в котором обостряются вызовы, это особенно важно сохранить. И мы полны решимости добиться этого. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США добавил, что американцы хотят открыть дипломатическое представительство в крупнейшем городе и административном центре самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк - Тромсё. Этот объект станет единмвтенным для США, размещенным за полярным кругом.

Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле.

Фото и видео: YouTube / Firstpost