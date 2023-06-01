Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле

В ГОсдепе США анонсировали новый пакет поддержки Киева.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и их международные союзники по НАТО намерены к моменту проведения летнего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в текущем году объявить мировой общественности о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи украинским властям. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Осло по завершению неформальной встречи министров по иностранным делам стран-участниц блока сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

К проведению следующего саммита лидеров (НАТО) в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО.

Фото и видео: YouTube / Sky News