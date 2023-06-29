Госдеп посчитал сожжение Корана в Швеции неуважительным поступком

Ведант Патель прокомментировал инцидент в Стокгольме.

Американские власти считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным действием. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 29 июня в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник прокомментировал прессе инцидент, который произошел в первый день Курбан-Байрама в Стокгольме. Спикер уточнил, что сожжение Корана не повлияет на позицию Белого дома и Госдепа по необходимости скорейшего вступления Швеции страны в НАТО.

Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным... Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель добавил, что действия, которые могут являться законными, "не обязательно должны быть уместными". Чиновник добавил, что Швеция разделяет ценности Североатлантического военного альянса, а в Вашингтоне продолжают считать, что европейской стране следует как можно скорее стать членом этого блока.

Госдеп: события в Карабахе не повлияли на график встреч глав МИД Азербайджана и Армении.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State