Госдеп подтвердил, что Иран не предупреждал США о подготовке удара по Израилю

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило информацию о том, что Иран не предупреждал США о подготовке воздушного удара по Израилю. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник пояснил СМИ, что властям ничего неизвестно о возможном повреждении американских объектов при атаке Тегерана на Ближнем Востоке.
Это совершенно неправда. Мы не получали никаких предупреждений о том, что они готовятся предпринять такую атаку.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что информационное агентство The Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщало читателям о том, что Иран предупреждал США по дипломатическим каналам о готовящемся ракетном ударе по территории Израиля.
Госдеп заявил, что не только США помогали Израилю в отражении атаки Ирана.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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