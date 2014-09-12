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Госдеп подтвердил, что Иран не предупреждал США о подготовке удара по Израилю

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Мэттью Миллер оценил воздушный удар Тегерана по объектам в Израиле.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило информацию о том, что Иран не предупреждал США о подготовке воздушного удара по Израилю. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель  Госдепа США  Мэттью Миллер. Иностранный чиновник пояснил СМИ, что властям ничего неизвестно о возможном повреждении американских объектов при атаке Тегерана  на Ближнем Востоке.

Это совершенно неправда. Мы не получали никаких предупреждений о том, что они готовятся предпринять такую атаку.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что информационное агентство The Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщало читателям о том, что Иран предупреждал США по дипломатическим каналам о готовящемся ракетном ударе по территории Израиля. 

Госдеп заявил, что не только США помогали Израилю в отражении атаки Ирана.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ближний восток, госдеп, иран, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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