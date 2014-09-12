Госдеп подтвердил, что Иран не предупреждал США о подготовке удара по Израилю

Мэттью Миллер оценил воздушный удар Тегерана по объектам в Израиле.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило информацию о том, что Иран не предупреждал США о подготовке воздушного удара по Израилю. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник пояснил СМИ, что властям ничего неизвестно о возможном повреждении американских объектов при атаке Тегерана на Ближнем Востоке.

Это совершенно неправда. Мы не получали никаких предупреждений о том, что они готовятся предпринять такую атаку. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что информационное агентство The Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщало читателям о том, что Иран предупреждал США по дипломатическим каналам о готовящемся ракетном ударе по территории Израиля.

Госдеп заявил, что не только США помогали Израилю в отражении атаки Ирана.

Фото и видео: YouTube / Defense Now