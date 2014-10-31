Госдеп отверг критику за предоставление помощи психолога персоналу после победы Трампа

Ведант Патель прокомментировал пост в соцсетях от Теда Круза.

Американское внешнеполитическое ведомство отвергло резкую критику в свой адрес за предоставление помощи психолога личному персоналу Госдепа после победы на президентских выборах члена Республиканской партии Дональда Трампа. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат прокомментировал негативные высказывания со стороны местного сенатора Теда Круза, деланные политиком в социальных сетях. Законодатель призвал уволить с занимаемых должностей тех дипломатов, которые обратились за психологической помощью.

Надеюсь, сенатор не имеет в виду, что <...> забота о психическом здоровье является чем-то ребяческим. Мы, разумеется, так не считаем. Наша дипломатия слишком важна для того, чтобы ею занимались дети. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ведант Патель не согласился с такой постановкой вопроса. Он указал, что Госдеп гордится предоставлением необходимых медицинских ресурсов своему персоналу для того, чтобы сотрудники могли справляться с различными сложными ситуациями в их жизни.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State