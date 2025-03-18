Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

Тэмми Брюс не смогла подтвердить сведения, распространившиеся по СМИ.

Американского реестра стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд на территорию США, во внешнеполитическом ведомстве не существует. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Тэмми Брюс. Таким образом в Госдепе ответили на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в страну, учитывая информацию о намерении запретить въезд гражданам.

Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранная чиновница прокомментировала появившиеся в западных СМИ данных о том, что Вашингтон обладает неким список из государств, гражданам которых будет запрещен въезд. В этот перечень якобы попали Россия и Афганистан. В общей сложности речь шла об 11 странах мира. Согласно публикациям в прессе, власти США якобы рассматривают возможность резкого ограничения на выдачу виз для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. В этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным и деловым туристам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или визам путешественника.

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Фото и видео: YouTube / Fox Business