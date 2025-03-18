Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

Американского реестра стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд на территорию США, во внешнеполитическом ведомстве не существует. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Тэмми Брюс. Таким образом в Госдепе ответили на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в страну, учитывая информацию о намерении запретить въезд гражданам.
Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности.
Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США
Иностранная чиновница прокомментировала появившиеся в западных СМИ данных о том, что Вашингтон обладает неким список из государств, гражданам которых будет запрещен въезд. В этот перечень якобы попали Россия и Афганистан. В общей сложности речь шла об 11 странах мира. Согласно публикациям в прессе, власти США якобы рассматривают возможность резкого ограничения на выдачу виз для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. В этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным и деловым туристам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или визам путешественника.
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Фото и видео: YouTube / Fox Business
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