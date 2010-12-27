Американцы имеют "доказательства" того, что российские "тролли" вмешиваются в политику в Чили.

Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили. Американские политики "нашли" след российских хакеров в социальных сетях. Однако спикеры не смогли ответить на вопрос, связаны ли нарушители напрямую с властью в России. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

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По мнению Госдепа, такие действия приводят к раздуванию политического конфликта и мешают выборам. "Тролли" влияют на "негативный ход дебатов", потому что Россия заинтересована в нестабильности региона.

Напомним, что в Чили уже неделю проходят массовые протесты и беспорядки. Некоторые из них заканчиваются стычками с представителями полиции. В государстве ввели режим чрезвычайного положения. несколько ночей там действовал комендантский час. ранее facebook удалил сети из аккаунтов, которые служили инструментарием для внешнего влияния на группу стран. Одна из них создана в России, три оставшихся - в Иране. "Хакеры" пытались влиять на действия в США, Северной Африки и Латинской Америке.

Ранее Piter.tv писал о том, что Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова.

Фото: Pixabay.com

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