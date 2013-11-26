Госдеп не стал раскрывать позицию США на предстоящем заседании МАГАТЭ по Ирану

Мэттью Миллер не стал раскрывать карты перед СМИ.

В американском внешнеполитическом ведомстве отказываются изложить позицию Вашингтона на предстоящем заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Известно, что на этом мероприятии участниками может быть принята резолюция с осуждением ядерной программы Ирана. Иностранному чиновнику также задали вопрос о том, могут ли власти США подтвердить сведения о гибели иранского генерала в результате израильских воздушных ударов по территории Сирии. В Госдепе отметили, что видели эти данные, но пока что у дипломатов нет подходящей информации для СМИ.

Я не намерен сообщать о каких-либо действиях, которые мы могли бы предпринять. Вы узнаете позицию США, когда эта резолюция будет рассматриваться, но я думаю, что вам не стоит ожидать от нас действий в какой-либо дисгармонии с нашими партнерами. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State