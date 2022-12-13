Госдеп не стал комментировать разрешение на сделки JPMorgan Chase с Россельхозбанком

Заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель отказался комментировать журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне публикации о том, что местный банк JPMorgan Chase получил разрешение на обработку 40 финансовых платежей Россельхозбанка в рамках экспорта российской сельскохозяйственной продукции в рамках реализации пакетной зерновой сделки.
Этот вопрос следует адресовать нашим коллегам в министерстве торговли. Мне нечего сказать по этому поводу.
Ведант Патель, зампресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что днем 3 мая информационное агентство The Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники о том, что ООН сотрудничает с Россельхозбанком в подготовке порядка 40 операций, которые позже будут обработаны JPMorgan Chase. В СМИ заметили, что власти США обратились с соответствующим запросом к руководству JPMorgan Chase в рамках борьбы с глобальным продовольственным кризисом.
Представитель Госдепа не стал называть Ассанжа журналистом.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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