Представитель Госдепа не стал называть Ассанжа журналистом

Ведант Патель оценили ситуацию с основателем WikiLeaks.

Заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне не стал называть журналистом основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Чиновник пояснил, что неважно, к какой именно категории дипломаты относят того или иного человека. Специалист добавил, что действия указанного лица поставили под угрозу национальную безопасность страны, а также "были на руку" противникам Белого дома. Спикер ушел от ответа на уточняющий вопрос о том, считает ли Госдеп Ассанжа журналистом.

Госдепартамент считает, что господину Ассанжу были предъявлены в США серьезные уголовные обвинения в связи с его предполагаемой ролью в одном из крупнейших раскрытий секретной информации в истории нашей страны. Ведант Патель, зампресс-сектераря Госдепа США

Напомним, что 3 мая американские активисты прервали выступление американского государственного секретаря Энтони Блинкена на мероприятии, организованном изданием The Washington Post. Они вышли на сцену с плакатами и требованиями освободить Джулиана Ассанжа.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State