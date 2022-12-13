В США оценили атаки украинских БПЛА на объекты в РФ, напомнив Москве об ответственности

Ведант Патель не стал вдаваться в подробности по атаке БПЛА Украины.

Американское внешнеполитическое ведомство продолжит поддерживать украинских партнеров и предпринимать шаги для привлечения Москвы к ответственности за региональный конфликт. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Таким образом чиновник отреагировал на атаки украинских дронов по гражданским объектам, расположенным на территории РФ.

Я думаю, что очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал инфраструктуру, расположенную на территории села Цаповка в Белгородской области. Предположительно, иностранному дрону удалось сбросить на землю самодельное взрывное устройство, которое не сдетонировало. Сам БПЛА зацепился за деревья, после чего - упал.

Госдеп США заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State