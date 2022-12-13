Госдеп США заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

Ведант Патель рассказал о поддержании политики" открытых дверей".

Вопрос о том, когда Украина может стать членом НАТО, должны решать не только власти США, но и коллективно все члены этого военного альянса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник таким образом ответил на просьбу оценить данные французских СМИ о том, что именно США находятся в числе тех государств, которые в рамках подготовки к очередному саммиту НАТО резко выступают против быстрого приглашения Киева в состав альянса. В Госдепе заверили, что по-прежнему поддерживают проведение политики "открытых дверей".

Речь идет о коллективном решении, которое будет принимать альянс.... Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены Североатлантического военного альянса поддержали стремление Грузии и Украины вступить в блок. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно публично заявлял о том, что для этой цели "поддерживает и помогает кандидатам на получение статуса на их пути к дальнейшей евроатлантической интеграции.

В Госдепе заявили, что Блинкен не планирует контактов с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State