Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа

В американском внешнеполитическом ведомстве не подтвердили, но и не опровергли намерение вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе ввести санкции против России 8 августа. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе США от 7 августа заместитель официального представителя Томми Пиготт.

Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на эту тему. Томми Пиготт, зампресс-секретарь в Госдепе США

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по мирному урегулированию украинского кризиса, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100 процентов в отношении России и ее торговых партнеров. А 29 июля иностранный политик из Белого дома выступил с заявлением о том, что сокращает указанный срок до 10 дней. Глава США указал, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию Москвы. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Дональд Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Накануне прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Как сообщил помощник президента в Кремле Юрий Ушаков, Россия и США согласовали договоренность о личной встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State