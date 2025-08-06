В Госдепе призвали не торопиться из-за предположений об ужесточении санкций против РФ

Тэмми Брюс рассказала о том, что Дональд Трамп не доволен работой Владимира Путина по урегулированию на Украине.

Американское внешнеполитическое ведомство призвало не опережать события в связи с предположением о неминуемом ужесточении односторонних санкций Вашингтона в отношении Москвы. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе США от 5 августа официальный представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс. Иностранная чиновница отреагировала на рассуждения одного из корреспондентов в зале о скором ужесточении рестрикций, нацеленных против российского руководства.

Вы что - декларируете правительству США, что в отношении России будет введено больше санкций? Я бы сказала, что мне нужно услышать это от президента Трампа. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат заметила, что что Дональд Трамп сохраняет настрой на дипломатическое урегулирование регионального конфликта на Украине, хотя сейчас он не удовлетворен ходом взаимодействия со своим коллегой Владимиром Путиным. Тэмми Брюс напомнила, что федеральное правительство в США предупреждало о возможном применении санкций и дополнительных импортных пошлин в отношении ряда торговых партнеров России, а прежде всего - Индии. В Госдепе уверены, что глава страны действует как "реалист" и "направляющая рука".

США намерены уничтожить 500 тонн продовольствия, закупленного по линии USIAD.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State