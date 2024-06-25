Джеймс О'Брайен прокомментировал подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Вашингтон рассматривает движение киевского режима к возможному вступлению в Организацию Североатлантического договора, как, "по сути, необратимое", невзирая на недавнее признание лидера Белого дома Джо Байдена в обратном. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в в Госдепе США поделился помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен. Иностранец повторил, что на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены блока согласуют "мост к членству Украины в НАТО".

Это означает, что Украина продолжит проводить реформы, которые ей необходимо реализовать и которые она обязалась осуществить в рамках ежегодного плана с НАТО, а также других договоренностей. И в этом контексте мы рассматриваем ее движение к альянсу как, по сути, необратимое. Джеймс О"Брайен, помощник главы Госдепа США

Чиновник отказался уточнить СМИ, будет ли в итоговых документах мероприятия говориться о "необратимом" движении Украины к НАТО. Относительно формулировок Джеймс О"Брайен заметил, что не хочет предпринимать попытки, делая предсказания. Таким образом он оценил западные материалы в прессе о том, что власти США и Германия предлагали зафиксировать в итоговом коммюнике слово "мост", а не фразу "необратимый путь". Однако слово "необратимый", согласно этим данным, предлагают использовать Великобритания, Восточная и Центральная Европа.

Госдеп: Украина должна показать, что может сражаться столько же, сколько РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State