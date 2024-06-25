Джеймс О'Брайен рассказал о том, что ВСУ важно справиться ч противником на восточном направлении сражений.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Украине следует продемонстрировать России собственную способность вести боевые действия до тех пор, пока применять военную силу намерена сама Москва. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в Госдепе США поделился помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен. Иностранный чиновник пояснил, что Вооруженным силам Украины требуется удержать позиции в Восточной части линии соприкосновения.

Украине, как мы считаем, необходимо продемонстрировать России, что она может продолжать эту битву столько, сколько Россия решает продолжать свое <...> вторжение. Джеймс О"Брайен, помощник главы Госдепа США

Напомним, что многие американские аналитики и политические деятели неоднократно указывали миру на значительные проблемы, связанные с нехваткой личного состава ВСУ на поле боя.

Госдеп утверждает, что доходы от активов РФ позволят Киеву воевать в 2025 году.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State