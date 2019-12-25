Госдеп США: высказывания Байдена о смене власти в РФ не отражают политики США

Эймос Хокстин рассказал о том, что в Польше президент США не представлял официальную позицию Вашингтона.

В американском государственном департаменте считают, что высказывания лидера страны Джо Байдена о смене власти в России не отражают политики США. Такое заявление перед участниками Глобального энергетического форума в Дубае сделал старший советник внешнеполитического ведомства США по вопроса энергетической безопасности Эймос Хокстин. Мероприятие транслировалось на сайте Атлантического совета Вашингтона (организация признана нежелательной на территории РФ).

Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают … Это высказывание было эмоциональным. Эймос Хокстин, представитель Госдепа США

Напомним, что во время своей рабояей поездки в Варшаву президент Джо Байден сообщил о том, что российского лидера Владимира Путина требуется отстранить от занимаемой должности. В Госдепе США уточнили, что указанное высказывание не отражает официального политического курса Белого дома.

Байден заявил, что не призывал к смене власти в России.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil