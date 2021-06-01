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Байден заявил, что не призывал к смене власти в России
Сегодня, 10:49
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Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

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Американский президент оценил свои слова о том, что российский лидер должен уйти с поста.

Американский президент Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. Таким образом лидер Белого дома ответил на соответствующий вопрос корреспондентов, поймавших его на улице.

Нет.

Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее глава США выступил в Варшаве с длинной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Мероприятием от 27 марта политик завершал свое европейское турне. Американский лидер высказал многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства из-за проведения специальной военной операции. Байден уточнил, что Украина "никогда не станет победой для России", а его коллега Владимир Путин "не может оставаться у власти". Позже представители администрации страны пояснили прессе, что на самом деле Джо Байден не имел в виду смену власти в России.

Байден: ЕС перестанет покупать российский газ задолго до 2030 года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости: США

Теги: владимир путин, джо байден, оскорбление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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