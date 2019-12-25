Госдеп США: угрозы вооруженного конфликта с Ираном нет

К такому мнению пришел спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле.

Госдепартамент США утверждает, что угроза вооруженного конфликта с Ираном отсутствует. Об этом на онлайн-семинаре от Университета Джорджа Мейсона рассказал специальный представитель Вашингтона по Тегерану и Каракасу Эллиот Абрамс. Журналисты спросили у эксперта о том, существует ли настоящая угроза атаки США или Израилем в ближайшем будущем по Ирану.

Если бы я должен был отвечать одним словом, то я бы сказал "нет". Многое из того, что я читаю в газетах, заставляет меня улыбаться. Я считаю написанное попытками продать как можно больше газет...Нет сомнения, что всегда может быть искра, поэтому мы и держим силы в Персидском заливе Эллиотт Абрамс, представитель Госдепа США

Эксперт добавил, что сейчас СМИ предупреждают об угрозе войны из-за убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Абрамс заметил, что аналогичная ситуация складывалась после ликвидации США генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. По мнению специалиста, реакция Тегерана на обе ситуации направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию.

Абрамс добавил, что "никто не хочет войны". Он добавил, что Иран понимает, что при конфронтации с США он проиграет, поэтому в Тегеране склоняются к тому, чтобы отступать.

Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика.

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