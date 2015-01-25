Госдеп США: россияне смогут получить американскую визу в Польше

Желающие посетить США граждане РФ смогут оформить заявку на получение документа в Варшаве.

Государственный департамент Соединенных Штатов отнес граждан РФ к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

Данные меры были приняты в связи с приостановкой обработки соответствующих обращений в диппредставительствах США в России. В документе Госдепа российские соискатели отнесены к категории homeless (бездомный). К данной категории относят граждан тех государств, в которых нет американского консульства. Кроме того, в перечень входят жители стран, ситуацию в которых американские власти считают не позволяющей обрабатывать необходимые документы.

Кроме граждан РФ, в списке Государственного департамента оказались Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Венесуэла и еще несколько государств.

Напомним, из-за признания Соединенных Штатов РФ недружественной страной она получила запрет нанимать или брать по контракту в диппредставительства россиян и персонал из третьих стран, кроме сотрудников охраны.

Ранее в Госдепе США призвали к паритету по числу сотрудников посольств.

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