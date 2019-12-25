Госдеп: США работают над предоставлением Украине систем российского ПВО

Нед Прайс рассказал о возможной поставке Киеву средств ПВО.

США работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем противовоздушной обороны российского или советского производства. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник уточнил, что сейчас не может вдаваться в детали этой помощи.

Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США объяснили прессе, что подобные противовоздушные системы украинцы ранее использовали. В США присутствуют военную помощь от стран в мире. К текущему моменту свыше 30 стран предоставили Киеву оборонительную помощь. Госдепартамент США также одобрил предоставление американской техники из 14 стран.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State