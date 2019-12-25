Госдеп США: Москва создает иллюзию переговоров с Киевом

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что Москва создает иллюзию переговоров с Киевом. Такое мнение перед журналистами высказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. По словам чиновника, российская сторона добивается капитуляции украинского режима. Таким образом спикер оценил встречу Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье.

Мы будем поддерживать наших украинских партнеров в дипломатических контактах, дипломатических инициативах, в которых они хотят принять участие. Это не означает, что мы возлагали бы обязательно большие надежды. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

По мнению Прайса, капитуляция киевского режима не является тем результатом, которого можно достичь с помощью дипломатии. Он добавил, что США говорили "об иллюзии дипломатии" со стороны РФ еще в рамках выступления государственного секретаря Энтони Блинкена. Американцы считают, что через дипломатические процедуры РФ проходит иногда - театрально, иногда - на высоком уровне. Однако Госдеп полагает, что на самом деле Москва вкладывает ресурсы не в механизмы усиления дипломатии, а в инструменты военных действий (материал ТАСС).

Блинкен: решение о выходе из ситуации вокруг Украины может принять только Россия.

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