Госдеп США призвал верить в непричастность страны к ЧП на "Северных потоках"

Нед Прайс прокомментировал скандальную статью Сеймура Хирша о подрыве российской инфраструктуры Вашингтоном.

В американском внешнеполитическом ведомстве США призвали верить в непричастность страны к чрезвычайному происшествию, которое фиксировалось в акватории Балтийского моря на "Северных потоках". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. По мнению чиновника, объяснения Сеймура Хирша в его статье не заслуживают доверия. Автор материала утверждал что за диверсией на трубопроводах стоит Вашингтон. Эти данные Нед Прайс охарактеризовал как "совершенный и полнейший нонсенс". Пресса попросила дипломата уточнить, имел ли контакты Госдеп с норвежскими или немецкими послами, другими международными союзниками по вопросу "Северных потоков" после выхода скандальной статьи Сеймура Хирша.

Для нас было бы нетипично контактировать с союзниками и партнерами по поводу чего-то, что является совершенным и полнейшим нонсенсом и должно быть сходу отвергнуто любым, кто посмотрит на это с объективной точки зрения. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Американский корреспондент привел выдержки из статьи Нобелевского лауреата Сеймура Херша, согласно которым секретная операция по проведению натовской диверсии была намеренно оформлена таким образом, чтобы вывести ее из-под контроля Конгресса США. Это позволило не уведомлять местных законодателей о проведении такого мероприятия. В Госдепе заметили, что не следует ретранслировать эту пропаганду в зале для брифингов. По мнению Неда Прайса, речь в материале идет о фундаментальном непонимании того, как работают надзорные органы Конгресса США. Пресс-секретарь добавил, что Хирш неверно подал читателю факты. Дипломат пояснил, что власти страны действуют во всех случаях в соответствии с законами.

В США отвергли создание коалиции стран, над которыми фиксировались китайские зонды.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State