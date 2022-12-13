В США отвергли создание коалиции стран, над которыми фиксировались китайские зонды

Нед Прайс рассказал о действиях США и союзников после "инцидента с разведкой КНР".

В американском внешнеполитическом ведомстве отвергли создание международной коалиции стран, над которыми фиксировались китайские разведывательные зонды. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник отметил, что власти страны не ставят перед собой такую задачу об объединении участников, пострадавших от иностранных объектов в их суверенном воздушном пространстве.

Я бы не сказал, что мы пытаемся организовать официальную коалицию стран, ставших объектами этой конкретной программы. Мы стремились добиться совпадения взглядов относительно вызовов, которые представляет собой КНР. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее Госдепартамент утверждал, что китайские аэростаты "пролетели над 40 странами и 5 континентами", собирая для Пекина некую "разведывательную информацию". На брифинге Нед Прайс отказался пояснить, о каких именно мировых державах идет речь.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

