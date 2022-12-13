В США заявили, что могут обсудить с Ираком взаимодействие Багдада с РФ в условиях санкций

Нед Прайс рассказал о том, по каким направлениям Вашингтон сотрудничает с Багдадом.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что могут обсудить с властями Ирака взаимодействие Багдада с Москвой в условиях западного санкционного давления. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник оценил слова одного из корреспондентов о том, что у страны ближнего Востока имеются задолженности перед российскими компаниями, однако власти Белого дома не дают возможности их оплатить. Сотрудник СМИ поинтересовался, могут ли США сделать для Ирака исключения.

Смогу сказать больше по поводу встречи позднее сегодня. Это первый раз, когда встреча Высшего координационного комитета посвящена исключительно экономическим вопросам. Факт в том, что у нас с нашими иракскими партнерами всесторонние отношения. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт напомнил, что Ирак и США сотрудничают не только по вопросам безопасности и обороны, но также и в борьбе с коррупционной деятельностью, в противодействию климатическим изменениям, развитию частного сектора, формировании рабочих мест, обеспечению энергетической независимости и укрепление суверенитета.

Госдеп надеется, что США и Никарагуа смогут улучшить отношения после высылки осужденных.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

