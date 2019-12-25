Госдеп США обвинил РФ во "враждебных действиях в сфере энергетики"

Представители ведомства в своем заявлении рассказали о "множестве примеров" этих действий.

Специальное заявление Госдепартамента США оказалось посвящено столкновениям на мировом нефтяном рынке. Как сообщил представитель ведомства на брифинге, такое соперничество дестабилизирует мировую экономическую ситуацию в условиях распространения коронавируса. Он также в ответ на вопрос о контактах между Россией и США в нефтяной сфере оценил действия Москвы на энергетическом поприще как "враждебные". Оказалось, у Госдепа и Конгресса США есть "множество примеров" таких враждебных действий России.

Ранее мы сообщали о том, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Он уверен, что эти страны намерено дискредитируют действия США по борьбе с распространением COVID-19.