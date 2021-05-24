Госдеп: США не примут ядерный статус КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны не примут ядерный статус КНДР. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC, пишет ТАСС.
По словам Блинкена, администрации предыдущих президентов США пытались решить эту проблему, но их попытки оказались безуспешны. Также госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время ядерная программа Северной Кореи стала более развитой и опасной.
Позиция президента США Джо Байдена в том, что наилучшим способом добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова является дипломатическое взаимодействие с КНДР при выверенном подходе, чтобы достичь прогресса в данной цели
Энтони Блинкен, госсекретарь США
По его словам, власти страны готовы к диалогу с КНДР, а также тесно сотрудничают с Южной Кореей и Японией
Блинкен резюмировал, санкции в отношении Северной Кореи сохраняются, потому что КНДР продолжает заниматься деятельностью, запрещенной Организацией объединенных наций.
Ранее Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном.
Видео: YouTube / ABC News
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