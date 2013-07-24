Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

В США объяснили, от чего следует отказаться КНДР.

Американский президент Джо Байден назвал условие встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом политик поразмышлял на пресс-конференции в Белом доме, являющейся итогом встречи с коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По словам главы США, он готов пойти на личный контакт с председателем КНДР, если тот решится отказаться от ядерного оружия.

Если он сделает определенные обязательства, я бы встретился с ним. Если это будет обязательство, что речь идет о его ядерном арсенале и что это просто средство для деэскалации того, что они делают. Джо Байден, президент США

В Вашингтоне считают, что Пхеньяну следует дать "обязательства по деэскалации" до "каких-либо встреч" с американским руководством. Для этого, по словам Байдена, требуется проведение переговоров с КНДР на более низком уровне. Политик уточнил, что обеспечит встречу своей команды с коллегами из Северной Кореи. На ней американцы уведомят делегатов о своих намерениях.

Нацразведка США считает, что Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия.

Фото: Белый дом