Госдеп США: контакты между США и Россией на саммите G20 не планируются

Нед Прайс рассказал о том, что подобные встречи не прорабатываются.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что рабочие контакты между представителями США и Россией на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии не планируются сторонами. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга со СМИ сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в Вашингтоне.

Я не ожидаю обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20. Я не ожидаю, что будут контакты между США и Россией на G20. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что ранее в Госдепе США и Белом доме неоднократно заявляли о том, что контакты российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20, проводимого на острове Бали, не планируются. Семнадцатый по счету саммит G20 будет организован 15 и 16 ноября 2022 года.

США сообщили об обсуждении в Москве ситуации с работой посольств.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State