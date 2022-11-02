Нед Прайс рассказал о работе дипломатов в Москве и Вашингтоне.

Власти США сообщили об обсуждении в Москве ситуации с работой посольств. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства в Вашингтоне Нед Прайс. Чиновник добавил, что существует возможность взаимного, но частичного снятия ранее введенных ограничений.

Работа нашего посольства в Москве для нас крайне важна. Мы считаем, что даже во время напряженности и конфликтов важно поддерживать каналы связи друг с другом. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник добавил, что американское посольство в Москве и российское посольство в Вашингтоне продолжают свою работу. При этом в Госдепе подтвердили, что существуют определенные сложности, но дипломаты намерены поддерживать контакты с РФ. Нед Прайс добавил, что есть определенный набор тем, которыми может заниматься посольство США в ежедневном режиме. Речь идет о консульской работе, ситуации с незаконно задержанными гражданами, двусторонними вопросами.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State