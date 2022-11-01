Госдеп оценил возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина на G20

Нед Прайс переадресовал СМИ в пресс-службу Белого дома.

Американское внешнеполитическое ведомство оценило возможность встречи между лидером Белого дома Джо Байдена и китайского председателя Си Цзиньпина на саммита G20 ("Большой двадцатки"), которая запланирована на острове Бали в Индонезии. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на регулярном брифинге с журналистами отметил, что подобная возможность прорабатывается сторонами. Чиновник заметил, что не обладает новыми данными относительного этого вопроса, поэтому предложил обратиться за комментариями в администрацию президента в Вашингтоне.

У меня пока нет новой информации. Как уже заявлялось ранее, лидеры двух стран поручили своим командам проработать возможность встречи в предстоящие недели, однако я предлагаю вам запросить Белый дом относительно дальнейших шагов. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что саммит G20 состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State