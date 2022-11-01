В США разочаровались отказом Косово прислушаться к призыву по автономерам сербов

Нед Прайс рассказал о том, что Вашингтон работает над решением проблемы в регионе.

В США разочаровались отказом властей непризнанного региона Косово прислушаться к призыву по автомобильным номерам сербских граждан, проживающих на севере данной территории. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник призвал Белград и Приштину находиться в тесном контакте друг с другом, а также международными партнерами для решения имеющихся проблем. Также Госдеп США опубликовал заявление по ситуации, в которой дипломаты "четко донесли взгляд".

Мы разочарованы и обеспокоены тем, что правительство Косова отвергло просьбу и совет главных международных партнеров. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдеп США

Чиновник подчеркнул, что как публично, так и в неформальных кругах, власти США говорили о том, что планируют добиться полноценной отсрочки введения этих норм. Нед Прайс добавил, что не говорит о частичной отсрочке или поэтапного введения ограничений, а о полноценной отсрочке.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State