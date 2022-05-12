Госдеп США: Салливан и Рябков обсуждали "узкий набор двусторонних тем"

Нед Прайс рассказал, зачем американский посол приезжал в МИД России.

В Госдепе сообщили, что Салливан и Рябков обсуждали "узкий набор двусторонних тем". Соответствующее заявление сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, выступая в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновник прокомментировал недавнюю встречу между послом Джоном Салливаном и заместителем главы ведомства по иностранным делам России Сергеем Рябковым в московском МИД РФ.

Я могу подтвердить, что наш посол в России сегодня встретился с представителями российских властей. Обсуждался узкий круг двусторонних тем. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт напомнил прессе о том, что США остаются привержены своему принципу "никаких обсуждений Украины без Украины".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State