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Госдеп США: Израиль способен тщательно расследовать гибель журналистки Al Jazeera

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Нед Прайс прокомментировал гибель палестинской журналистки Ширин Абу Акили.

Госдеп считает, что Израиль способен тщательно и всесторонне расследовать гибель журналистки Al Jazeera. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник прокомментировал трагедию со смертью Ширин Абу Акили, которая имела как американское так и палестинское гражданство. Женщина погибла во время освещения столкновений между военнослужащими еврейского государства и палестинцами, находившимися в лагере для беженцев Дженине. Он расположен на Западном берегу реки Иордан.

Очевидно, что у израильских властей есть средства для проведения тщательного и всестороннего расследования.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В ведомстве также полагают, что  что палестинская сторона также проведет свой собственный обзор событий. Репортер получила смертельное ранение в голову, когда освещала армейский рейд. Также пострадал продюсер Al Jazeera Али ас-Самуди. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Оба представителя СМИ находились в бронежилетах с надписью "пресса", а также в касках.

ООН призывает провести расследование гибели корреспондента Al Jazeera.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: al jazeera, госдеп, израиль, нед прайс, палестина, ширин абу акили
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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