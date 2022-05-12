ООН призывает провести расследование гибели корреспондента Al Jazeera

Фархан Хак оценил трагедию, в которой погибла палестинская журналистка Ширин Абу Акили.

ООН призывает провести расследование и привлечь к ответственности виновных в гибели корреспондента телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акили. Соответствующей информацией на брифинге с журналистами поделился заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник заметил, что журналистка имела как палестинское, так и американское гражданство.

…Решительно осуждает убийство корреспондента Al Jazeera во время прямого эфира при освещении израильской операции на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Фархан Хак, замглавы пресс-службы ООН

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд выразил глубочайшие соболезнования из-за трагедии, а также пожелал здоровья еще одному пострадавшему сотруднику телеканала. В ООН призвали к немедленному расследованию ситуации, а также привлечению виновных лиц к ответственности. По мнению Хака, журналисты никогда не должны быть целью.

Гутерриш призвал не забывать о глобальных проблемах на фоне конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций