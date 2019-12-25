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Гутерриш призвал не забывать о глобальных проблемах на фоне конфликта на Украине
Сегодня, 15:31
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Гутерриш призвал не забывать о глобальных проблемах на фоне конфликта на Украине

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В ООН напомнили о важности борьбы с климатическими изменениями и пандемией ковида.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не забывать о глобальных проблемах на фоне конфликта на Украине. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Иностранец напомнил прессе о том, что кризис в регионе не отменяет проблему климатических изменений, последствий пандемии. Глава Всемирной организации полагает, что эти вопросы должны оказаться в центре внимания международного сообщества.

Из-за событий на Украине появился риск, что к изменению климата перестанут относиться серьезно. Но эта проблема должна оставаться в центре внимания.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

По словам главы ООН, рано или поздно любой конфликт завершится переговорами между сторонами, но изменения климата останутся с человечеством. Гутерриш напомнил о распространении ковида. Он призвал продолжать работу по массовой вакцинации.

Гутерриш: перемирие на Украине пока невозможно.

Фото и видео:

Теги: антгниу гутерриш, климат, климатические изменения, оон, пандемия, экология
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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