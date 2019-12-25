Гутерриш: перемирие на Украине пока невозможно

В ООН рассказали о том, что следует сконцентрироваться на гуманитарной миссии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что всеобъемлющее перемирие или возможности для заключения мира на Украине пока невозможно себе представить. Соответствующей информацией глава Всемирной организации сделал на совместном брифинге в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Также эксперт ответил на вопрос корреспондентов о том, удалось ли ему понять, какие цели в рамках специальной военной операции президент Владимир путин преследует или ставить перед собой.

На данный момент не просматривается возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине…У меня нет хрустального шара, чтобы говорить о том, какие это цели. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН пояснил прессе, что сейчас необходимо сосредоточить свое внимание на оказании гуманитарной помощи, а также на эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Гутерриш поднял вопрос продовольственной безопасности. Он надеется, что сельскохозяйственная продукция из России и Украины вернется на глобальный рынок.

Президент Австрии: страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией.

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