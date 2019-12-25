Президент Австрии: страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией

Президент Австрии заявил о том, что страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией. Соответствующее заявление Александер Ван дер Беллен сделал в рамках совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, проводимой в Вене. Местные эксперты готовы предоставить дипломатические услуги по вопросу достижения долгосрочного мира между сторонами конфликта.
Австрия в качестве нейтрального государства будет делать все, если когда-то ситуация успокоится, чтобы предложить свои посреднические и дипломатические услуги.
Александер Ван дер Беллен, президент Австрии
Напомним, что ситуация на линии соприкосновения между Донбассом и Украиной обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Россия начала специальную военную операцию утром 24 февраля.
В Австрии при поддержке ЕС смогут отказаться от газа из РФ к 2027 году.
Фото: YouTube / Alexander Van der Bellen
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