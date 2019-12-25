Президент Австрии: страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией

Александер Ван дер Беллен предложил дипломатические услуги Киеву и Москве.

Президент Австрии заявил о том, что страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией. Соответствующее заявление Александер Ван дер Беллен сделал в рамках совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, проводимой в Вене. Местные эксперты готовы предоставить дипломатические услуги по вопросу достижения долгосрочного мира между сторонами конфликта.

Австрия в качестве нейтрального государства будет делать все, если когда-то ситуация успокоится, чтобы предложить свои посреднические и дипломатические услуги. Александер Ван дер Беллен, президент Австрии

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения между Донбассом и Украиной обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Россия начала специальную военную операцию утром 24 февраля.

В Австрии при поддержке ЕС смогут отказаться от газа из РФ к 2027 году.

Фото: YouTube / Alexander Van der Bellen