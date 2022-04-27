В Австрии при поддержке ЕС смогут отказаться от газа из РФ к 2027 году

Леоноре Гевесслер назвала три шага по диверсификации поставок.

В Австрии считают, что при поддержке Евросоюза смогут отказаться от российского природного газа только к 2027 году. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделилась министр по энергетике Леоноре Гевесслер. В настоящее время местное профильное агентство по заказу Минэнерго занимается анализом по диверсификации поставок.

Это возможно, но потребуются общенациональные усилия. Это займет время. Но если мы будем над этим последовательно работать, то тогда нам удастся…добиться этой цели.

Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии

Для достижения такой энергетической независимости Вены от России потребуется сделать три шага. В первую очередь требуется сократить потребление газа, а также развивать возобновляемые источники энергии. Также властям страны нужно начать изготавливать энергоноситель самостоятельно на примере биометана или водорода. Альтернативой станет поиск поставщиков из Норвегии или Катара.

В Австрии признали, что не могут обойтись в без российского газа.

Фото и видео: YouTube / Pupia News