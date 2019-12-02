В ведомстве прокомментировали статистику за 2019 год.

ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России. С начала 2019 года на автомобильных трассах погибло более 15 тысяч человек. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Олег Понарьин. Спикер прокомментировал ДТП в Забайкалье, произошедшее накануне.

Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия добавил чиновник

Он заметил, что "сухие цифры статистики" говорят о том, что в этом году в стране произошло 146 тысяч аварий. Ранения получили более 160 тысяч пострадавших по России.

К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться заключил Понарьин

Ранее Piter.tv писал о том, что в Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом.