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ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России

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В ведомстве прокомментировали статистику за 2019 год.

ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России. С начала 2019 года на автомобильных трассах погибло более 15 тысяч человек. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Олег Понарьин. Спикер прокомментировал ДТП в Забайкалье, произошедшее накануне.

Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия

добавил чиновник

Он заметил, что "сухие цифры статистики" говорят о том, что в этом году в стране произошло 146 тысяч аварий. Ранения получили более 160 тысяч пострадавших по России.

К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться

заключил Понарьин

Ранее Piter.tv писал о том, что в Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом.

Теги: гибдд, госавтоинспекция, смертность
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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