Петербургский Горсуд признал справедливость вернувшегося к "яблочнику" из МО №7 мандата

Ранее голоса забрал представитель партии "Единая Россия".

В четверг, 26 декабря, Петербургский городской суд поддержал решение Василеостровского районного суда по делу об отмене нового подсчета голосов на одном из участков в муниципальном образовании №7. Об этом сообщили петербургские выборные наблюдатели.

Соответствующий иск подавал "яблочник" Иван Стариков. Кандидат потерял мандат из-за "единоросса" Андрея Горячкова, получившего 70 голосов после повторного подсчета. В ноябре Старикову вернули через суд законную победу, а городской суд подтвердил справедливость решение, несмотря на противодействие петербургской избирательной комиссии и председателя ТИК №2.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошел митинг против закона о домашнем насилии.



Фото: Piter.TV