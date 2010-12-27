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В Петербурге прошел митинг против закона о домашнем насилии
Сегодня, 21:00
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В Петербурге прошел митинг против закона о домашнем насилии

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У Финляндского вокзала собралось около 100 человек.

В воскресенье, 24 ноября, в Петербурге прошел согласованный митинг против закона "О профилактики семейно-бытового насилия". Организаторы считают, что его принятие приведет к разобщению мужчин и женщин.

Акция "За семью" прошла по всей России, в том числе и в Северной столице. Активисты собрались на площади Ленина. Митинг был организован движением "Сорок сороков" и объединением "Патриоты Великого Отечества". 

В акции приняли участие около 100 человек. На сцене выступил писатель и основатель объединения ПВО Николай Стариков. 

Фото: "Протестный Петербург" / Telegram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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