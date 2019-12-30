Горожане смогут сдать новогодние елки на переработку

Ненужные деревья собираются передать в центр "Велес".

В Красногвардейском районе пройдет экологическая акция под названием "Ёлки в щепки", сообщил "Петербургский дневник". Возможность законно утилизировать хвойные деревья появилась не только у петербуржцев со всех районов города, но и у владельцев елочных ярмарок, товар с которых горожане часто находят брошенным.

Акция пройдет с 8 по 18 января. Ели принимаются на пяти точках с 10 утра до 22:00. Ненужные елки можно принести в Центр НЕОрдинарного искусства на проспекте Энергетиков 70/3, в ТЦ "Охта Молл", в пространство "Морошка", на Ленскую улицу 8/2, проспект Ударников 30/1.

Кроме того, еще одна акция по сдаче елок запланирована 18 января с 12 до 15 часов у дома №12 на улице Корнея Чуковского.

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Фото: Pixabay