Дежурная бригада устранила последствия новогоднего дебоша бобров в Малом Ильинском саду

Из-за мохнатых в саду пострадали деревья.

Бобры устроили новогодний "дебош" в Малом Ильинском саду на Ржевке. Сотрудникам садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга пришлось устранять последствия действий животных.

Из-за грызунов пострадали 3 молодые осины. Так как они находились далеко от строений, никто не пострадал. Деревья свалили, в скором времени их распилят и раскряжуют. Информация об этом появилась в группе комитета по благоустройству "ВКонтакте".

В пресс-службе отметили, что бобры уже не первый раз приносят вред деревьям в этом месте, но из-за чего — неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ненужные елки отдадут в зоопарк.

Фото: "Комитет по благоустройству", "Красногвардейский район Санкт - Петербурга" / VK