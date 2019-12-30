Дежурная бригада устранила последствия новогоднего дебоша бобров в Малом Ильинском саду

Бобры устроили новогодний "дебош" в Малом Ильинском саду на Ржевке. Сотрудникам садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга пришлось устранять последствия действий животных.
Из-за грызунов пострадали 3 молодые осины. Так как они находились далеко от строений, никто не пострадал. Деревья свалили, в скором времени их распилят и раскряжуют. Информация об этом появилась в группе комитета по благоустройству "ВКонтакте".
В пресс-службе отметили, что бобры уже не первый раз приносят вред деревьям в этом месте, но из-за чего — неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ненужные елки отдадут в зоопарк.
Фото: "Комитет по благоустройству", "Красногвардейский район Санкт - Петербурга" / VK
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