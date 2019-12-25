Городская администрация утвердила план по росту продолжительности жизни

В Смольном утвердили "дорожную карту".

В понедельник, 9 ноября, на рабочем совещании с членами правительства губернатор утвердил "дорожную карту", направленную на достижение показателя "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении". Об этом сообщили в Смольном.

"Карта" включила в себя несколько направлений. Например, снижение детской смертности, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, медицинское сопровождение пожилых горожан и другие.

Отмечается, что сейчас в Петербурге работают девять онкологических центров, и их должно стать больше. Также чиновники отметили, что достигнуты успехи в борьбе с детской смертностью. Так, в Петербурге показатель ниже среднего по стране. В планах у Смольного также усилить внимание к прививочной кампании. На конец прошлой недели, по данным администрации, в городе привились более двух миллионов человек, это почти 40% горожан.

Ранее мы писали, что губернатор предложил делегации Минздрава объединить противоэпидемические практики.

Фото: gov.spb.ru